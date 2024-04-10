Çorum Alaca\'da sahipsiz köpeğe ve park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde sahipsiz köpeğe ve park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali K. (28) idaresindeki 07 BBT 497 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında önce aniden yola çıkan sahipsiz köpeğe, ardından yol kenarında park halinde bulunan 06 DUD 748 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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