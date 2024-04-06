Çorum Alaca\'da Tır ve 2 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 9 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Şahin Y. idaresindeki 33 NFE 34 plakalı tır, Zile Kavşağı'nda Metin A'nın kullandığı 06 AE 1201 plakalı otomobil ve Erdal Y'nin kullandığı 06 FL 7415 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y, Muhammed Y, İmran Y, Elif A, Emine A, Buse A, Azra A. ve Nisa A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmran Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden Sare İmamoğlu adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Türkeli römorkörü sevk edildi. Gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
Seçimin ardından geçen salı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerini araştırması için oluşturulan çalışma kurullarının neleri masaya yatıracağı belirlendi.
Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile ana yola çıkan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.
İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli, Pendik kesimlerinde yer yer sis yoğunlaştı. Arnavutköy, Eyüp ve Kağıthane civarında da sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü. İBB trafik uygulamasına göre saat 08.15'te kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.
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