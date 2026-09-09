Çorum Alaca'da traktörle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum Alaca'da traktörle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

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Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Mercan idaresindeki plakası belirlenemeyen traktör, Alaca-Çorum kara yolu Babaoğlu kavşağında, Ali E'nin kullandığı 06 BCM 869 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktör sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da traktörle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da traktörle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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