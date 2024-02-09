Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı

Çorum\'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı

Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde 17 yaşındaki M.B., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

09.02.2024 18:17
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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.B. (17), Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 6. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan M.B, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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