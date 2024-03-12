Çorum\'da 2 kişinin darbedilmesi ve silahla ateş edilmesi olayında 8 şüpheli tutuklandı

Manipüle Edilmiş veya Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş Görüntüleri Nasıl Tespit Edebiliriz?

Fotoğrafların manipüle edilmesi ve yapay zeka tarafından üretilmiş görüntülerin yayılmasıyla birlikte, doğru bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Ancak anormal ışıklandırma, yansımalar ve gölgeler, eller ve kulaklar, meta veriler ve görüntü gürültüsü gibi ipuçları kullanılarak manipüle edilmiş veya yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü tespit edilebilir. Ayrıca, Google gibi internet şirketleri tarafından sunulan doğrulama araçları da bu konuda yardımcı olabilir.