Çorum'da 3 Öğrenci Korkutucu Paylaşımlarla Gözaltına Alındı
Çorum'da 3 Öğrenci Korkutucu Paylaşımlarla Gözaltına Alındı

17.04.2026 20:09
Çorum'da sanal medyada korku yaratan paylaşımlar yapan 3 öğrenci çocuk şubesine götürüldü.

ÇORUM'da, sanal medya üzerinden eğitim ve öğretimi aksatmaya yönelik, kamuoyunda korku ve panik oluşturabilecek içerikler paylaştıkları tespit edilen 3 öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayların ardından, Çorum'da da benzer olayların yaşanacağı yönünde sanal medyadan yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. İncelemelerde, gerçeği yansıtmayan ve halk arasında endişe oluşturabilecek içerikler paylaşıldığı belirlendi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen ve öğrenci oldukları öğrenilen yaşları küçük 3 öğrenci, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öğrencilerin, emniyetteki ilk ifadelerinde paylaşımları 'şaka' amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çocuk, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 3 Öğrenci Korkutucu Paylaşımlarla Gözaltına Alındı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çorum'da 3 Öğrenci Korkutucu Paylaşımlarla Gözaltına Alındı - Son Dakika
