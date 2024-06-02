Çorum'da 82 yaşındaki kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da 82 yaşındaki kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Çorum\'da 82 yaşındaki kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Döndü Özcan, bahçede arıların saldırısına uğradıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak yoğun bakım servisinde yapılan tedavilere rağmen yaşamını kaybetti. Özcan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

02.06.2024 19:15
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 82 yaşındaki kadın arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Boyacı köyünde yaşayan Döndü Özcan, 30 Mayıs'ta bahçede arıların saldırasına uğradı.

Yakınları tarafından Mecitözü İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Özcan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Özcan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Kaynak: AA

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