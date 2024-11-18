Çorum'da 82 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da 82 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Çorum'da 82 yaşındaki Leyla Börekci, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Otopsi için hastaneye kaldırıldı.

18.11.2024 17:17
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Çorum'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 62. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Leyla Börekci'den haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, Börekci'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Börekci'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan sürücü kaza yaptı

Mecitözü ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısından kaçmaya çalışırken kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Beyza B.K.(28), ilçede ATV motosiklet ile seyir halindeyken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kurtulmaya çalışan sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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