Çorum'da Alaybey Caddesi'nde esnaf, her yıl ramazan ayının bir günü caddeye kurulan sofrada iftar yapıyor.
Kentin tarihi geçmişe sahip caddelerinden Alaybey Caddesi'nde esnaf, 5 yıl önce iftar programı organizasyonu yapmaya başladı.
Her yıl ramazan ayının önceden belirlenen bir gününde iftar sofrasını caddeye kuran esnaf, hep birlikte oruçlarını açıyor.
Bundan sonraki yıllarda da sürdürülmesi planlanan iftar programına bu yıl yaklaşık 120 kişi katıldı.
Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan esnaf, ardından bol ve bereketli kazanç için dua etti.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Alaybey Caddesi'nde Esnafın İftar Sofrası - Son Dakika
CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verilen Çırpanoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende konuşarak, Kahramankazan'da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkbaharda toplanan ve şifalı olduğuna inanılan yemlik, hindibağ, kazayağı gibi bitki türleri pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Dağlardan toplanan bu bitkiler, organik ve lezzetli olduğu için talep görüyor.
Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine 6 kuvöz bağışladı. Bağış törenine Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi, KTÜ Rektörü ve hastane yetkilileri katıldı. Rektör Çuvalcı, kuvözlerin Türk malı olmasının gurur verici olduğunu belirtti.
Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar arasında Marius'un ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen şutu ve Zeki'nin direğe yakın auta çıkan kafa vuruşu yer aldı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazan kampanyasında Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve hedeflerine yaklaştıklarını söyledi. Yılmaz, deprem bölgesinde düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi ve Türk Kızılay'ın Türk milletin yardım eli olduğunu vurguladı. Kampanya kapsamında gıda kolisi, bayramlık kıyafet ve nakit destek yardımı dağıtıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?