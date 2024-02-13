Çorum'da Alkollü Sürücüye 12 Bin 593 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Çorum'da Alkollü Sürücüye 12 Bin 593 TL Cezai İşlem

Çorum'da alkollü bir sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerin takibi sonucu yakalanan sürücüye alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali suçlarından toplamda 12 bin 593 TL ceza kesildi.

13.02.2024 12:41
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ÇORUM'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçan alkollü sürücü S.B.'ye 12 bin 593 TL ceza uygulandı.

Polis, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde seyreden 34 DRR 546 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak aracı kullanan S.B. 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisler, peşine düştükleri aracı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurdu. Sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.B.'ye 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'kırmızı ışık ihlali'nden 12 bin 593 TL ceza kesildi. Otomobil otoparka çekilirken, araçtaki 2 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. (DHA)

Çorum\'da Alkollü Sürücüye 12 Bin 593 TL Cezai İşlem
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çorum'da Alkollü Sürücüye 12 Bin 593 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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