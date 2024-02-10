Çorum'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Çorum\'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 13 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

10.02.2024 21:17
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Çorum'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekiplerince aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 13 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H.B, K.B, M.Ç, S.B, İ.B. ve E.S. tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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