Çorum\'da Ardışık İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde aynı noktada 10 dakika arayla meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde kayarak yol kenarında devrildi.

Kazadan yaklaşık 10 dakika sonra Muharrem B'nin kullandığı 06 BVJ 645 plakalı otomobil de aynı noktada yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Gürcü K, Elvan Ç. ve Yusuf Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.