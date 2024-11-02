Çorum'da Arıcılık Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Arıcılık Projesi Tamamlandı

Çorum'da arıcılık projesi tamamlandı, 50 gence istihdam sağlandı ve arı ürünleri üretildi.

02.11.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da arıcılığın bilimsel yöntemlerle yapılmasının yaygınlaştırılması ve gençlere istihdam sağlanması amacıyla yürütülen "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi"nin tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu" kapsamında desteklenen projenin sona ermesi nedeniyle kapanış programı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin mali desteğiyle, Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen projenin toplam bütçesinin 337 bin avro olduğunu belirtti.

Yaklaşık 15 ay süren proje kapsamında 50 gencin çeşitli eğitimler aldığını, arı sütü, arı zehri gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiğini anlatan Mercan, projenin genç istihdamı açısından oldukça faydalı olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, ulaşılan hedefler ve elde edilen sonuçların yer aldığı tanıtım filminin izletildiği toplantıda, 50 kursiyer ile projeye destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Eğitim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Arıcılık Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
22:01 Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 17:57:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Arıcılık Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.