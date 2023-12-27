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Çorum'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Çorum'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Çorum'da Muhammet K., evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldürdü. Muhammet K. olaydan sonra hastaneye gidip tedavi olurken, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.12.2023 - 16:50,
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ÇORUM'da Muhammet K., (29), evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı (37), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam Akkent 4. Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; Muhammet K., yalnız yaşadığı evinde arkadaşı Adem Özbudak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Muhammet K., Özbudak'ı 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özbudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tartışma sırasında yaralanıp, tedavi için hastaneye giden Muhammet K., burada polis ekiplerince yakalandı. Özbudak'ın cenazesi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Çorum\'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Kaynak: DHA
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Akkent, Olay, Cinayet, Soruşturma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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