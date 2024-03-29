Çorum'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında silah ve fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Kargı ilçesinde şok uygulama yaptı.
63 araç ve 426 kişinin incelendiği uygulamada 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Çakar kullandığı tespit edilen bir otomobil ile trafiğe aykırı 3 araç ve 1 motosikletin sürücüsüne ise toplam 58 bin 400 lira para cezası uygulandı.
Araçlar ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Asayiş Uygulamasında Silah ve Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ordu Müftülüğü, binin üzerinde üniversite öğrencisinin katıldığı bir iftar programı düzenledi. İl Müftüsü İsmail Çiçek, programda öğrencilere Osmanlı dönemindeki 'diş kirası' geleneğini anlattı ve müftülüğü ziyaret etmelerini istedi. Programa, Vali, milletvekilleri ve belediye başkanı da katıldı.
Efeler İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, kan bağışı oranlarının azalmasına dikkat çekmek ve toplumu kan bağışına yönlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Efeler Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu. Kampanya, Kızılay ile ortak bir şekilde devam ediyor ve tüm vatandaşlar bağış yapmaya davet ediliyor. Müftü Yorulmaz, Kızılay ekibine, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından 180 öğrenciye ormanların ekonomik-ekolojik fonksiyonları ve orman yangınları müdahalesi uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilere ayrıca ağaç sevgisi ve ormanların önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hidrosefali hastası Elanur'un sosyal medya üzerinden yaptığı akülü araba isteğine cevap vererek, onu evinde ziyaret etti ve isteğini yerine getirdi.
Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Sibel Çam, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini söyledi. Engelli olmanın hayattan kopmamak gerektiğini vurgulayan Çam, engelli bireylere tavsiyelerde bulundu.
İzmit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine 4 yeni çöp kamyonu ekledi. Araç filosunu güçlendiren belediye, toplam araç sayısını 222'ye çıkardı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Umurlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede 11 noktada toplam 20 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde vatandaşları aynı sofrada buluşturduğu iftar sofrası Akvadi'de kurdu. Başkan Zolan, tüm hemşehrilerinin ramazanını tebrik ederek, Denizli'ye hizmet ettiklerini belirtti.
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