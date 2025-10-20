Çorum'da Babasını Vuran Oğul Aranıyor - Son Dakika
Çorum'da Babasını Vuran Oğul Aranıyor

20.10.2025 11:01
Çorum'da M.Y., tartıştığı babası Yılmaz Yaşar'ı pompalı tüfekle öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇORUM'da M.Y., (37) pompalı tüfekle tartıştığı babası Yılmaz Yaşar'ı vurarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5'inci Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Evden silah sesi duyan komşuları polisi aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Yaşar'ın oğlu M.Y.'nin şüpheli olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan M.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öldürülen Yılmaz Yaşar'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

