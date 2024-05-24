Çorum'da bağımlılıkla mücadele eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da bağımlılıkla mücadele eğitim programı düzenlendi

Çorum\'da bağımlılıkla mücadele eğitim programı düzenlendi

Çorum'da ilgili kamu kuruluşlarının personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitim programı düzenlendi. Vali Zülkif Dağlı, programın açılışında yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Programda alkol, madde, dijital ve tütün bağımlılığı konularında uzmanlar bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Programa kamu kurumlarının personeli katıldı.

24.05.2024 13:31
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Çorum'da ilgili kamu kuruluşlarının personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitim programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Zülkif Dağlı, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, ülkelerin geleceğe güvenle bakabilmesi için kendisiyle barışık, çevresiyle uyumlu, sağlıklı, duyarlı ve tutarlı gençlik yetiştirmesi gerektiğini belirtti.

Bu nedenle insan sağlığını ve huzurunu bozan, huzurlu yarınlara erişimi engelleyen her türlü zararlı alışkanlıkla mücadelenin en önemli önceliklerinden olduğuna dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele sadece emniyet ve asayişin konusu değil, tüm toplumumuzu, kurumlarımızın tamamını ilgilendiren ve topyekun mücadeleyi gerektiren bir husustur. Bağımlılıkla mücadelede iyi bir koordinasyon içerisinde önleme boyutlu çalışmalar yapmak çok önemli ve bunu önemsiyoruz. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele il ve ilçe koordinasyon kurullarımız, belediyemiz, üniversitemiz, ilgili tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz önleme boyutlu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca amatör spor kulüplerimiz, Satranç Federasyonu il temsilciliğimiz, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu temsilciliğimiz ile çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durması, vakitlerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak çalışmaları da yürütüyoruz."

Daha sonra Dr. Ayhan Özkan'ın moderatörlüğünde yapılan eğitimde Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Berna Uluğ, Prof. Dr. Tuncay Dilci, Doç. Dr. Yakup Arslan ve Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Dr. Mustafa Uzun, alkol, madde, dijital ve tütün bağımlılığı konularında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Programa Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüten kamu kurumlarının personeli katıldı.

Vali Dağlı, eğitimin ardından konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

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