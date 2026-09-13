Çorum'da bahçesindeki otları yakan 81 yaşındaki kişi alevler arasında can verdi
Çorum'un Sungurlu ilçesi Terzili köyünde Paşa Bağuç (81), evinin bahçesindeki kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangında alevin içinde kalarak yaşamını yitirdi. Bağuç'un cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangın Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinin bahçesindeki kuru otları yakan kişi alevin içinde kalarak yaşamını yitirdi.
Terzili köyünde Paşa Bağuç'a (81) ait evin bahçesinde kuru otları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde alevin içinde kalan Bağuç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bağuç'un cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın ise Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
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