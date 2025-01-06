Çorum'da Balık Zehirlenmesi

Çorum'da balık yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden H.N.Ö. (10), Ö.Ö. (16), E.Ö. (40) ve S.Ö. (18), balık yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.
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