Çorum'da Baraj Su Seviyesi Artıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Baraj Su Seviyesi Artıyor

31.03.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da kış yağışları barajlardaki su seviyesini artırdı fakat su ihtiyacı hala zorunlu.

Çorum'da kış aylarında yaşanan yağışlar, barajdaki su seviyesinin yüzde 10'lara çıkmasını sağladı.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa, AA muhabirine, Çorum'da 2026'ya girerken etkili olan yağışların yüz güldürdüğünü söyledi.

Yağışlar açısından 2026'nın iyi gittiğini ancak son yıllarda yağışın azlığı dolayısıyla yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kısa sürede toparlanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kafa, su aldıkları 4 barajın doluluk oranında son 3 yılın ortalamasının gerisinde bulunduklarını anlattı.

Çorum'u besleyen Yenihayat Barajı'nda 5 milyon 500 bin, Çorum Barajı'nda 3 milyon 100 bin, Hatap Barajı'nda 285 bin ve 160 milyon metreküp kapasiteli Koçhisar Barajı'nda 9 milyon 500 bin metreküp kullanılabilir su rezervi bulunduğuna dikkati çeken Kafa, "Bu 4 barajda yaklaşık 18 milyon metreküp su var. Çorum merkezin yıllık su ihtiyacı 22 milyon metreküp. Aynı zamanda Hatap Barajı, Koçhisar Barajı'ndan Alaca ilçesinin de su aldığını varsayarsak, bu yağışlara rağmen daha oldukça gerideyiz. Yağışlar tabii ki yüzümüzü güldürmüyor değil, elimizi rahatlatıyor ama henüz daha 'Rahat ettik' diyecek seviyede değiliz." ifadelerini kullandı.

Yağışların ne şekilde seyredeceğini öngöremedikleri için farklı kaynak arayışlarını sürdürdüklerine işaret eden Kafa, bu yılki yağışlardan dolayı Çorum'daki barajlarda su rezervlerinin geçmiş yıllara göre daha erken yükselmeye başladığının altını çizdi.

Kafa, "Nisan, mayıs yağmurları da devam ederse geçmiş yıllara göre durumumuz iyi görünüyor ancak bu yağışlar ancak bu yılı kurtarır. Anlaşılan o ki artık biz her zaman su krizi ile mücadele etmek durumunda kalacağız." dedi.

Yılbaşı itibarıyla rezervlerinin yüzde 3,5-4 civarında olduğunu anlatan Kafa, "Yağışlarla şu an yüzde 9-10 civarlarına geldi. Bu da tabii biraz yüzümüzü güldürdü. Önümüzdeki iki ay yağışlar devam ederse bu, inşallah geçen yılki gibi su kesintisi yapmadan vatandaşlarımıza sağlıklı suyu 24 saat ulaştırmak için yeterlidir diye düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kafa, vatandaşların suyu tasarruflu tüketmesi gerektiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın da düzenli şekilde tasarruf ederek bize katkıda bulunmalarını istiyoruz. 'Bir şişe su ne ki' demesinler. Her evde tasarruf olursa önümüzdeki yıllara daha rahat girmiş, hep birlikte bu krizi yönetmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 16:51:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.