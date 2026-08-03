Çorum\'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 62. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Suriye uyruklu A.H. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı halde olay yerinden kaçan A.H, Kapaklı 1. Cadde üzerinde bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na sığınarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.H, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen E.D, M.F, B.C.Ş. ve M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.