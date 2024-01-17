Çorum Bayat\'ta bir okulda sınıf müzeye dönüştürüldü

Çorum'un Bayat ilçesinde bir okulda "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında müzeye dönüştürülen sınıfta ilçenin sosyal ve kültürel yaşamını simgeleyen eşyalar sergileniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez sömestir öncesi öğrencilerin keyifli ve öğretici hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için okullarda "kış şenliği" adı altında etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Bayat Atatürk İlkokulu 3-A sınıfı öğretmeni Mustafa Ada, sınıfı müzeye çevirmeye karar verdi.

Öğrenci ve velilerin desteğiyle ilçe merkezi ve köylerden toplanan eski ev ve tarım aletleri, "Sınıf Müzesi"nde öğrencilerin ilgisine sunuldu.

Öğretmenler, müzeyi gezen öğrenci ve velilere eşyalar hakkında bilgi verdi.