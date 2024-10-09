Çorum\'da cam kırma olayı

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Çorum'da bir iş yeri ile kamyonetin camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Buharaevler Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide fırını ile fırına ait kamyonetin camları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, araç ve iş yerinin camlarının sert bir cisim kullanılarak kırıldığı tespit edildi.

Şehir dışında bulunduğu öğrenilen işletme sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.