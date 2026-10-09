Çorum'da 'Cami ve Sosyal Hayat' paneli din görevlilerini bir araya getirdi - Son Dakika
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Çorum'da 'Cami ve Sosyal Hayat' paneli din görevlilerini bir araya getirdi

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Çorum'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğünce 'Cami ve Sosyal Hayat' paneli düzenlendi. Çorum Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki panel, imam hatip, müezzin kayyum ve Kur'an kursu öğreticilerini bir araya getirdi.

Çorum'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Sosyal Hayat" konulu panel düzenlendi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğünce Çorum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, Kur'an tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından emekli din görevlileri İbrahim Acar ve Vehbi Köklükaya konuşma yaptı.

Çorum merkez ve köylerdeki camilerde görev yapan imam hatip ve müezzin kayyumlar ile Kur'an kursu öğreticilerinin katıldığı panelde Acar ve Köklükaya, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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