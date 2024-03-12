Çorum\'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan bir hafif ticari araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmanın otoyol gişelerindeki kontrol noktasında dur ihtarına uymayan araç, polis ekiplerince takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı yolunda yaşanan kovalamacanın ardından aracı bırakan sürücü ve 7 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Şu anda düzensiz göçmenler ve sürücünün işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesinde devam ediyor.