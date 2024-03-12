Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.Y. ve Y.F. ile aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan S.E, E.K.G, İ.Ş. ve A.Ö. arasında Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.Y. ve Y.F. bıçakla yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlılar polis ekiplerince yakalandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde bulunan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı. Bu kararın ardından bölgede ağaç kesimi başlamış ve köylüler ile çevrecilerin direnişiyle durdurulmuştu.
Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 420 lira ceza kesildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan bir hafif ticari araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmanın otoyol gişelerindeki kontrol noktasında dur ihtarına uymayan araç, polis ekiplerince takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı yolunda yaşanan kovalamacanın ardından aracı bırakan sürücü ve 7 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Şu anda düzensiz göçmenler ve sürücünün işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesinde devam ediyor.
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