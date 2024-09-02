Çorum'da cip ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı hastanede tedavi altında - Son Dakika
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Çorum'da cip ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı hastanede tedavi altında

Çorum\'da cip ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı hastanede tedavi altında

Çorum-Mecitözü kara yolunda Engin G. yönetimindeki cip ile Mustafa C.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada araçta bulunan 4 kişi, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye sevk edildi.

02.09.2024 21:46
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Çorum'da cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Engin G. idaresindeki 34 DSU 827 plakalı cip ile Mustafa C'nin kullandığı 19 ACS 139 plakalı kamyonet, Çorum- Mecitözü kara yolu Alören köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mehmet A. ve Mümtaz A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da cip ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı hastanede tedavi altında - Son Dakika

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