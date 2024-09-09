Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çorum\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

09.09.2024 18:06
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ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Mecitözü ilçesine bağlı Köseyüp köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 19 AEK 622 plakalı cip ile Salih T. idaresindeki FY- 297-FE yabancı plakalı cip çarpıştı. Kazada Huri Kara hayatını kaybetti, sürücülerle Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Huri Kara'nın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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