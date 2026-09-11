Çorum'da ÇYDEM çalıştayı yapıldı, öğretmen görüşleri kitap olacak

Çorum'da yabancı dil eğitimini daha nitelikli, etkili ve uygulamaya dönük hale getirmek amacıyla Çorum Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli (ÇYDEM) Çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çalıştayda ÇYDEM'in uygulanma süreci, sınıf içi uygulamalar, öğretmen deneyimleri, sahada karşılaşılan durumlar ve modelin daha da geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenlerin sahadaki deneyim ve değerlendirmelerinden çıkan görüş, öneri ve uygulama örneklerinin değerlendirme sürecinin ardından kitaplaştırılarak başta öğretmenler olmak üzere ilgili paydaşlarla paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada, çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Çelik ile 5 okuldan 45 öğretmenin katıldığı kaydedildi.