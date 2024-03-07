Çorum\'da Dilencilik Yapanlara İşlem Yapıldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere melodika hediye etti ve okul idarecileriyle görüştü. Ayrıca esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un ailesini ziyaret eden Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.