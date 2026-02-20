Çorum'da Dioryt Ocağı Davası Reddedildi

Haber: Buse Özbey

(ANKARA)- Çorum İdare Mahkemesi, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma eleme tesisine ilişkin "ÇED olumlu" kararının iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması talebini reddetti ve itiraz yolunun bulunmadığını taraflara bildirdi.

Çorum Sungurlu'daki Karakaya köyü sakinleri, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma eleme tesisi için Çorum Valiliği tarafından verilen "ÇED Olumlu" kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Davacı, proje kapsamında yoğun patlayıcı madde kullanılacağını, patlamaların köye çok yakın mesafede gerçekleştirileceğini, köy evlerinin basit yapılar olduğunu ve titreşim nedeniyle zarar görebileceğini ileri sürdü. Dilekçede, köyde hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü, köy halkının ve hayvanların dört yıl boyunca yüksek düzeyde gürültü ve toza maruz kalacağı, proje dosyasında köylülerin ve hayvanların sabit varlıklar gibi değerlendirildiği iddia edildi.

Davalı idare ise süresinde açılmadığını savunarak süre aşımı nedeniyle davanın reddi gerektiğini öne sürdü. Esasa ilişkin savunmada, Proje Tanıtım Dosyası'nda (PTD) en yakın yerleşim yerinin 160 metre mesafedeki hane olarak dikkate alındığı, ilgili kurumlardan görüş alındığı, teknik hesaplamaların yapıldığı ve çevrede üretim yapılabilecek başka diyorit sahası bulunmadığı belirtildi.

Davalı yanında müdahil olarak yer alan Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü de dava dilekçesindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, çalışma alanında orman bulunmadığını ve kamu yararı bulunduğunu savunarak yürütmenin durdurulması isteminin reddini talep etti.

Mahkeme, davalı idarenin süre aşımı itirazını yerinde görmedi. Ancak yürütmenin durdurulabilmesi için gerekli olan "açık hukuka aykırılık" ve "telafisi güç veya imkansız zarar" şartlarının birlikte gerçekleşmediği kanaatine vararak yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

Oy birliğiyle alınan kararda, kararın kesin olduğu ve itiraz yolunun bulunmadığı taraflara bildirildi.