Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı

Çorum'da 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı var.

03.11.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) ÇORUM'DA 5 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ KAYNAKLI PATLAMA: 1 ÖLÜ, 16 YARALI (2)- YENİDEN

ÇORUM'da 5 katlı bir binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki 6 katlı Hilal Apartmanı'nda saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Büyük paniğe neden olan patlamayla birlikte apartman ile çevresindeki binalar ve caddede park halindeki araçlarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte. Sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:54 Canlı anlatım Dev maçta tempo inanılmaz Canlı anlatım! Dev maçta tempo inanılmaz
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
12:43 Göl çekilince ortaya çıktı Görenler şaşırdı Göl çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşırdı
12:20 Öğrencilere müjde Altın bilezik gibi imkan doğdu Öğrencilere müjde! Altın bilezik gibi imkan doğdu
11:56 Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:51 Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
11:30 Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 19:25:04. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.