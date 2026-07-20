Çorum'da Elektrik Akıma Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Çorum'da buğday yüklemesi yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.
Çorum merkeze bağlı Abdalata köyünde yaşayan Emre Dalyan (23), helezonla römorka buğday yüklediği sırada akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Dalyan, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dalyan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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