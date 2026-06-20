Çorum'da Eleştirel Kitap Okuma Programı - Son Dakika
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Çorum'da Eleştirel Kitap Okuma Programı

Çorum\'da Eleştirel Kitap Okuma Programı
20.06.2026 13:50
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Öğrenciler, 'Saklı Tohum' romanı ile eleştirel düşünme ve okuma kültürü geliştirdi.

Çorum'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, eleştirel düşünme becerilerini artırmak ve milli ve manevi değerlerle donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla "Eleştirel Kitap Okuma" programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Nazik Cüce'nin rehberliğinde, Türk Dili ve Edebiyatı Derneğinin katkılarıyla Tarihi Yazma Eserler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Çorumlu yazar Esra Tandoğan'ın "Saklı Tohum" adlı eserini ele aldı.

Etkinlikte öğrenciler, eser üzerine değerlendirmelerde bulunarak kitapla ilgili duygu, düşünce ve analizlerini paylaştı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan kitap kapağı tasarımları, özgün ayraçlar, kelime bulutları ve eğitici oyun çalışmaları katılımcıların beğenisine sunuldu. Ayrıca öğrenciler, akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla drama gösterisi sahneledi.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen yazar Esra Tandoğan, ata tohumu ve yazarlık serüvenine ilişkin söyleşi gerçekleştirdi.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, teorik bilginin sanatsal ve sosyal farkındalıkla birleştiğinde ortaya değerli çalışmalar çıktığını anlattı.

Öğrencilerin hazırladığı eserlerin ve sahneledikleri drama çalışmasının önemli bilinç oluşturduğunu vurgulayan Çağlar, "Evlatlarımızın yüreğindeki cevheri keşfeden, onlara okumanın ve tefekkürün aydınlık yolunda rehberlik eden idarecilerimize, öğretmenlerimize, Türk Dili ve Edebiyatı Derneğine ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Başkanı Turhan Candan ile Şube Müdürü Kutluhan Cüce katıldı.

Kaynak: AA

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