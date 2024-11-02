Çorum'da Emniyet Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Emniyet Denetimleri Sürüyor

Çorum'da 93 denetimde 7 bin 141 kişi kontrol edildi, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

02.11.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılan 93 denetim ve şok uygulamada 26 kahvehane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

7 bin 141 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 12 ruhsatsız silah, 8 şarjör, 1294 mermi, 14 uyuşturucu hap, 2,69 gram uyuşturucu, 30 kilogram kaçak tütün, 2 bin makaron da ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise incelenen 3 bin 167 araçtan 18'inin sürücüsüne 269 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Emniyet Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 15:54:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Emniyet Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.