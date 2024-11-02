Çorum'da Emniyet Denetimleri Sürüyor

Güncel

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılan 93 denetim ve şok uygulamada 26 kahvehane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

7 bin 141 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 12 ruhsatsız silah, 8 şarjör, 1294 mermi, 14 uyuşturucu hap, 2,69 gram uyuşturucu, 30 kilogram kaçak tütün, 2 bin makaron da ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise incelenen 3 bin 167 araçtan 18'inin sürücüsüne 269 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.