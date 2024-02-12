Çorum'da Engelli Kişi Apartmanın 5. Katından Düştü - Son Dakika
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Çorum'da Engelli Kişi Apartmanın 5. Katından Düştü

Çorum\'da Engelli Kişi Apartmanın 5. Katından Düştü

Çorum'da Üçtutlar Mahallesi'nde yaşayan E.N.Ç. isimli zihinsel engelli bir kişi, oturduğu apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddi olan E.N.Ç'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

12.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:46
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Çorum'da bir apartmanın 5. katından düşen engelli kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.N.Ç. (29), Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta oturduğu 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.N.Ç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen E.N.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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