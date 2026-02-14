Çorum'da eTwinning Projeleri Kalite Etiketi Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika
Çorum'da eTwinning Projeleri Kalite Etiketi Ödül Töreni yapıldı

14.02.2026 17:45
Çorum'da 182 öğretmen ile 15 eğitim kurumu, 2024-2025 eTwinning Projeleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile Okul Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eTwinning Projeleri Kalite Etiketi Ödül Töreni, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, milli ve manevi değerleri esas alan, çağın gereksinimleriyle uyumlu, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Çorum'da 2024-2025 eTwinning Projeleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan 182 öğretmen ile 15 eğitim kurumunun da Okul Kalite Etiketi almaya hak kazandığını belirten Çağlar, "Bugün kökleri mazide, hedefi istikbalde olan büyük milletimizin eğitim yürüyüşünün somut meyvelerini hep birlikte görüyoruz." ifadesini kullandı.

eTwinning projeleriyle öğretmenlerin sınıf kapılarını dünyaya açtığını belirten Çağlar, "Öğrencilerimize yalnızca bilgi değil, öz güven, sorumluluk bilinci ve milli duruş da kazandırıyoruz. Bu başarı, sabrın, inancın ve birlikte üretme ruhunun en güzel eseridir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın gönderdiği video mesajın izletildiği programda, Kargı Atatürk İlkokulu ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri projelerine ilişkin sunum yaptı.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çorum, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
