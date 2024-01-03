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Çorum'da freni arızalanan tır refüje çıkarak durabildi - Son Dakika
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Çorum'da freni arızalanan tır refüje çıkarak durabildi

Çorum'da freni arızalanan bir tır, sürücünün manevrasıyla kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucunda sürücü ve tırda bulunan diğer kişi yara almadı, ancak kaza nedeniyle Ankara yönünde trafikte aksama yaşandı.

Çorum\'da freni arızalanan tır refüje çıkarak durabildi
03.01.2024 - 18:29,
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Çorum'da freni arızalanan tır, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildi.

Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan, Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın freni, Samsun- Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı yakınlarında arızalandı.

Sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Yaklaşık 80 metre refüjde ilerleyen tır, trafik levhaları ve lambasına çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile tırda bulunan Davit Gorgoshadze, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara yönünde trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: AA
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