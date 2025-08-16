Çorum'da Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğünce sabit denetim ve şok uygulamaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla yapılan 108 denetim ve şok uygulamada 26 kahvehane, 25 kafe, 21 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

5 bin 35 kişinin sorgulandığı denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 9 silah, 3 kesici alet, 89 fişek ve 27 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 241 araçtan ikisinin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.