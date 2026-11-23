Çorum'da hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı'nda Samet Sayar ve A. C. ile M.Y. ve E.Y. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Samet Sayar ve A.C. silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Samet Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı A.C. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler M.Y. ile E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Samet Sayar'ın babası, eski Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar da (50), 25 Aralık 2022'de tarlasında traktörü ile çalışırken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.