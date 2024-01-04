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Çorum'da polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, İ.K, Y.E, G.Ö, Y.K, H.K, A.Ç, C.E, S.E.B, C.K. ve E.E isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 49 gram sentetik ecza hapı, 42 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, bıçak ve satır ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Çorum\'da polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
04.01.2024 - 09:21,  Güncelleme: 09:22
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Çorum'da polis ekiplerince yürütülen huzur uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde denetim yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan İ.K, Y.E, G.Ö, Y.K, H.K, A.Ç, C.E, S.E.B, C.K. ve E.E'nin üzerinde yapılan aramada 49 gram sentetik ecza hapı, 42 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, bıçak ve satır bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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