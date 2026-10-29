Çorum\'da iki genç arasındaki kavgada 19 yaşındaki genç bıçakla yaralandı

Çorum'da iki genç arasındaki kavgada 19 yaşındaki genç bıçakla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Ulukavak Mahallesi'ndeki Manas Parkı'nda iki genç arasındaki husumet kavgaya dönüştü ve 19 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli genç benzin istasyonunda tüfekle yakalandı.
Çorum'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Ulukavak Mahallesi Manas Parkı'nda E.P.K. (19) ile aralarında husumet bulunan M.S. (19) tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda E.P.K. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
E.P.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.S, olay yerinin yakınındaki benzin istasyonunda tüfekle yakalandı.
Öte yandan, tüfeği E.P.K'nin kullanmaya çalıştığı ancak M.S'nin ele geçirdiği öne sürüldü.
Kaynak: AA
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