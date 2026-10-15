Çorum'da jandarma ekipleri evde 1043 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da jandarma ekipleri evde 1043 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 şüpheli tutuklandı

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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde jandarma narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bir evde yapılan aramada 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Gülabibey Mahallesi'nde H.A'nın evinde arama yapıldı.

Aramada 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
NarkotikJandarma3. SayfaGüncelÇorumSon Dakika

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