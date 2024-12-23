Çorum\'da Kaçak ve Sahte İçecek Operasyonu: Bir Ton İçki Ele Geçirildi

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ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir ton kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum genelinde kaçak ve sahte içki ile imalatında kullanılan etil alkolün toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kaçak ve el yapımı alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Arama sırasında bir ton kaçak ve sahte içki ile bakır damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.