Çorum\'da kaçan kişi, kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümünde açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemde tutmayı sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadıklarını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini yineledi.