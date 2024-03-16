Çorum'da kaçan kişi, kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum'da kaçan kişi, kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı

Çorum\'da kaçan kişi, kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı

Çorum'da Yavruturna Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi, yapılan sorgulamada 5 ayrı suçtan aranan O.E. olduğu belirlendi. O.E'nin üst aramasında, kardeşi M.E'ye ait kimlik çıktı. Bu nedenle O.E. gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

16.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:08
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Çorum'da bekçileri görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi, 5 ayrı suçtan yakalama kaydı olması nedeniyle kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı.

Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan sorgulamada bu kişinin, 5 ayrı suçtan aranan O.E. (27) olduğu belirlendi.

O.E'nin üst aramasında, kardeşi M.E'ye ait kimlik çıktı.

Gözaltına alınan O.E, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Çorum, Güvenlik, Yakalama, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kaçan kişi, kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı - Son Dakika

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