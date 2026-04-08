Çorum'da Kamyon Kazası: Şoför Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

ÇORUM'da hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kamyonda sıkışan şoförü, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı'nda meydana geldi. G.H.'nin kullandığı 06 FP 7401 kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yöne giden S.Y. idaresindeki 55 AAH 535 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan G.H., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

