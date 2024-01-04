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Çorum'da Kamyonetin Sıkıştırdığı Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Kamyonetin Sıkıştırdığı Kişi Yaralandı

Çorum-Ortaköy kara yolunda faaliyet gösteren bir fabrikada yükleme yapan Reha B., park halindeyken hareket eden kamyonetin duvar arasında sıkışması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş arkadaşları tarafından kurtarılan kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede, kamyonetin el freninin çekilmeyi unutulduğu ve Reha B'nin bacaklarında kırıklar oluştuğu belirlendi.

Çorum\'da Kamyonetin Sıkıştırdığı Kişi Yaralandı
04.01.2024 - 19:45,
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Çorum'da, el frenini çekmeyi unuttuğu kamyoneti ile duvar arasında sıkışan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reha B. (28), Çorum- Ortaköy kara yolunda faaliyet gösteren bir fabrikada yükleme yaptığı sırada park halindeyken hareket eden 19 KT 198 plakalı kamyonetle duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttuğu belirlenen Reha B'nin bacaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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