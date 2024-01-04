Çorum\'da Kamyonetin Sıkıştırdığı Kişi Yaralandı

Çorum'da, el frenini çekmeyi unuttuğu kamyoneti ile duvar arasında sıkışan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reha B. (28), Çorum- Ortaköy kara yolunda faaliyet gösteren bir fabrikada yükleme yaptığı sırada park halindeyken hareket eden 19 KT 198 plakalı kamyonetle duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttuğu belirlenen Reha B'nin bacaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.