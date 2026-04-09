Çorum\'da Kanser ve Sanat Sergisi

09.04.2026 20:23
Çorum Güzel Sanatlar Lisesi, 'Anadolu'nun Özü' temalı kanser sergisi düzenledi.

Çorum Güzel Sanatlar Lisesince "Anadolu'nun Özü Güzel Sanatların Sözü" temalı kanser ve resim sergisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, türkülerin görsel izdüşümü niteliğindeki resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından okul öğretmenlerinin öncülüğünde hazırlanan tiyatro ve oratoryo gösterileri sahnelendi.

Güzel Sanatlar Lisesi Orkestra Korosu ile Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekiplerinin eşlik ettiği gecede "Dillala", "İğdeli gelin", "Sana bir nasihatim var", Aman dünya ne dar imiş" ve "Ne elmadır ne de nar" gibi Çorum yöresine ait eserler seslendirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Şube Müdürü Müslim Kılıç, "Gurbet" şiiri ve "Devredip gezersin dar-ı fenayı" adlı uzun havayı seslendirdi.

Kaynak: AA

