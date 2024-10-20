Çorum'da Kavga: 1 Yaralı

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Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Osman E. ile M.E. arasında Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 10. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Osman E, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.