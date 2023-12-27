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Çorum'da kavgada bıçakla öldürülen kişi - Son Dakika
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Çorum'da kavgada bıçakla öldürülen kişi

Çorum'un Akkent semtinde Muhammet K. ile Adem Özbudak arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muhammet K, Adem Özbudak'ı bıçakla yaraladı. Yaralanan Özbudak, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Muhammet K. ise hastanede gözaltına alındı.

Çorum\'da kavgada bıçakla öldürülen kişi
27.12.2023 - 05:05,
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Çorum'da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü.

Akkent 4. Cadde'deki bir evde Muhammet K. (29) ile Adem Özbudak (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, Adem Özbudak'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özbudak, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Özbudak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Muhammet K. ise darp edildiği gerekçesiyle geldiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Akkent, Çorum, Olaylar, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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