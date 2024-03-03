Çorum\'da Kaza: 1 Kişi Yaralandı

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, Hizmet ve Projelerini Anlattı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında hizmet ve projelerini paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ercan'ın olağanüstü hizmetler yapacağına inandığını belirtti. Ercan, Sincan'a daha fazla hizmet vermek istediklerini söyleyerek projelerini açıkladı. Toplantıya birçok siyasi isim ve vatandaş da katıldı.